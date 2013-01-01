属于年轻人的“轻商务”体验 戴尔 Vostro 15 3000系列评测

如今，随着85后、90后开始逐步成为公司的主要员工，对于商务办公电脑的使用需求也发生了全新的变化，除原有的稳定、高效等需求外，外观的漂亮以及赋予有个性化的体验，是年轻人对于“轻商务”体验的新需求...

ZD至顶网个人商用频道 12月23日 北京消息（文/孙斌）：如今，随着85后、90后开始逐步成为公司的主要员工，对于商务办公电脑的使用需求也发生了全新的变化，除原有的稳定、高效等需求外，外观的漂亮以及赋予有个性化的体验，是年轻人对于“轻商务”体验的新需求。

近日，戴尔旗下全新的一款商务笔记本来到了ZD至顶网的评测室，究竟这款戴尔 Vostro 15-3568 是否可以满足当下年轻一代在工作生活中的使用需求呢?本文就来为大家详细介绍下。

外观：颜色上的多种选择

不知从何时开始，黑色成为了商用笔记本电脑的标准配色，然而，仅仅这一种传统的颜色并无法满足年轻职员对于办公电脑的使用需求。

从图中不难看出，此次参与评测的戴尔 Vostro 15-3568采用了红色，这种鲜艳的配色，一改黑色带给人的沉闷与压抑的感觉，符合年轻人群活泼的个性。

A面采用全红色的设计，类肤质的质感保证了优质的手感，正中的戴尔LOGO也并不突兀，既美观，又时尚。

B面采用15寸防眩光显示屏，分辨率为1366*768，在处理电子表格、预算或电子邮件时，都可提供良好的视觉体验。正上方的摄像头配合Waves MaxxAudio Pro音频增强软件，还可满足用户进行远程协作、召开在线会议等需求。

C面采用防滑设计，手感柔和，设有全尺寸键盘，回弹适中，长时间打字无疲劳感，右侧的小键盘区域更加方便大量数据的录入，进而提升工作效率。触控板的按压反馈非常鲜明，不容易产生误触的操作。

D面设有四颗椭圆形防滑胶垫，有效防止机身从光滑表面的滑落。三块散热格栅设计十分简约，同时为机器提供了较为足够的散热效果。可拆卸电池也更为方便用户对于电脑的维护与包养，电池容量为40Wh。

性能：满足轻商用的硬件配置

配置上，戴尔 Vostro 15-3568采用了英特尔第七代酷睿i5-7200U处理器，4G内存、1TB的机械硬盘。显卡除英特尔CPU自带的显卡外，还单独加入了AMD Radeon R5 M420显卡，这样的配置，但从配置单上来看，已经是足够满足“轻商务”的全部使用需求。

下面让我们分别详细看一下各部件的性能，通过CPU-Z显示的检测信息可以看到，这款英特尔第七代酷睿i5-7200U处理器采用了14nm工艺，双核心四线程设计，主频为2.50GHz，最大睿频为3.10GHz。但从计算能力上来说，足以应付商用办公场景下遇到的诸多问题。

以下是另一个测试软件的测试结果：

通过GPU-Z的结果可以看到，英特尔处理器自带的显卡与AMD Radeon R5 M420独显共同安装在戴尔 Vostro 15-3568上，一方面独显可以应对更高需求的显示效果，集显又能在非高需求显示效果的情况下保证低耗电量，这样的设计较为主流，也比较实用。

总的来看，从性能的角度上，戴尔 Vostro 15-3568具备一定的计算能力，多任务处理能力，对图表、文本、图片、视频等文件的处理能力也较为良好，基本胜任多种商用场景的使用需求。

生活：轻量级游戏也可胜任

作为“轻商务”概念，也就是说这台笔记本即可应付商用需求，也可适当的满足生活场景下的使用，毕竟愿意用一台笔记本专为工作，而另一台专为生活的人群还是少数的。

戴尔 Vostro 15-3568在这方面也考虑到了用户的使用需求，我们对其进行了轻量级的游戏测试：

从简单的测试来看，轻量级的类似《穿越火线》、《英雄联盟》等主流游戏，《愤怒的小鸟》等休闲游戏都可流畅运行，完全可以满足用户生活中轻量级的使用需求。

接口：完备的接口应对多种场景

作为商用笔记本电脑，丰富的接口才能应对多样、多变的办公场景，戴尔 Vostro 15-3568在这方面较为突出。

机身左侧设有RJ-45网口、VGA接口、HDMI接口以及2个USB3.0插口，其中，VGA接口的加入，较好的支持了老旧的显示设备，对于一些早先配置老式投影仪的公司非常实用。

机身右侧设有SD卡槽、耳机与麦克风组合插孔、USB2.0插口以及电脑锁，如此繁多的接口设计，令戴尔 Vostro 15-3568足以适应多种商用场景的应用，既好用，又方便!

其他：自带光驱、可单手开合

戴尔 Vostro 15-3568还内置了光驱，尽管现在用到光盘的情况已经不多了，但在某些安全措施更加严密的公司，对于光驱的需求还是很高的，所以，有总胜过没有，加上光驱，便可应对更多场景的应用。

另外，单手开合也算是一个小惊喜吧，这个看似并不重要的需求点，却在很多情况下影响了用户的使用体验，尤其是在一只手被占用而又要马上开盖看电脑的情况下，单手开合变的尤为重要。戴尔 Vostro 15-3568便可实现这一情况，从而进一步全面覆盖了商用笔记本电脑在使用中可以遇到的特殊情况，较为贴心。

总结：高颜值的新一代商用笔记本

总的来说，戴尔 Vostro 15-3568是一款价位适中，性能够用，颜值略高，设计贴心的商用笔记本电脑，总体来说更加符合年轻职场人的诸多需求，而这也并不代表会将老一辈职场人拒之门外，其优秀的商用性能以及高颜值外表，足以满足当下更为社交化、生活化的商用场景的特殊使用需求，更符合当前商务用户的用机心里，是一款较为适合企业大批量采购的商用电脑。