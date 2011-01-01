PC将死？ IDC十大预测告诉你并非如此

随着市场出货量的连续下降，PC市场已被人看做是夕阳产业，但事实并非如此。伴随办公数字化转型的不断发展，PC市场的需求始终是刚性的。但近几年，由于移动互联快速发展，使得越来越多的应用朝着轻量化的路径发展，PC的性能...

ZD至顶网个人商用频道 12月21日 北京消息（文/孙斌）：随着市场出货量的连续下降，PC市场已被人看做是夕阳产业，但事实并非如此。

伴随办公数字化转型的不断发展，PC市场的需求始终是刚性的。但近几年，由于移动互联快速发展，使得越来越多的应用朝着轻量化的路径发展，PC的性能，特别是商用PC的性能优势并没有得到充分发挥。

而且，当市场竞争日益加剧，厂商导向（B2C）的生产经营正在转变为客户体验（C2B）导向，越来越多的企业面临业务转型升级和业务模式多元化的压力。在国家倡导的“互联网+”战略，以及各行各业面临的“供给侧”改革的指引下，对于企业所提供用户体验的质量要求日渐提高。如更快满足客户需求、缩短产品制造与设计周期、客户反馈速度的提升等等，越来越多的企业主开始意识到PC是作为企业发展必不可少的基础办公工具，在转型升级中所起到的重要价值。

为此，2016年英特尔携手产业伙伴共同发布的《企业高效锦囊新三十六计》便是一条提供给在转型升级过程中遇到困难企业的便捷之路。在“新三十六计”中，分享了关于企业低效现状的观察，从提高生产效率，增强可管理性，降低整体成本，变革工作模式与市场趋势四个基本点提出全方位的解决建议，“献策”大型企业以IT推动转型升级战略。同时，英特尔等产业内的企业，也试图通过这样的形式，让企业主更加了解新PC性能所带来的优势，从而加快PC产品焕新的脚步，进而促进PC市场出货量的增长。

近期，IDC也针对2017年中国商用PC市场做出了十大预测，具体内容如下：

一、2017年中国商用PC市场增长2.2%

二、企业终端数字化转型成为2017年潮流

三、提升生产效率，成为企业更新PC的一个重要因素

四、2017年办公升级将带动终端设备的时尚化诉求

五、2017年安卓瘦客户机将颠覆教育市场目前现状

六、2017年15%的企业用户使用Windows 10

七、2017年超过15个省份建立在线政府采购平台

八、企业的转型升级带动的PC高性能化

九、2019年企业客户终端之间的交流更加简单

十、最晚到2018年，服务驱动型商用PC销售模式将在中国兴起

从IDC做出的预测来看，2017年，中国商用PC市场有望回暖。未来，促进出货量增长的主要因素主要在于企业转型升级中所显露出的对PC性能需求的提升。这也正与产业内包括英特尔、戴尔、联想、惠普等厂商在内早先的推广方向不谋而合。

以医疗行业为例，“互联互通，实现医疗大数据的整合”，这是国内大部分医疗机构的未来发展方向：医院管理层可以随时掌握医院的实时数据，评价医生的工作量，评价医疗资源的使用率，从而进一步优化医院业务流程；当病人的数据互联互通之后，医院通过互联网就能完成病人的远程诊疗。例如医院中病人最常用的“拍片子”，在信息化转型后，病人拍好片子后，会被直接上传到云端，进而病人到相应的科室无需再手拿简历，也不必担心忘带片子的困扰，直接通过电脑调取就可以了。

这样的数字化医疗服务单从描述中，就让人感到十分美好，但真的要落地实施，就需要大量高性能PC来提供稳定、高效的服务，而对于五年前的旧PC而言，根本难以胜任如此复杂的工作，所以对于行业用户来讲，面对行业的升级转型，PC焕新势在必行。

以北大医院为例，随着信息化程度提高，英特尔主打的二合一电脑开始在医院的资深医生和管理者那里派上了用场。北京大学第一医院主任医师、教授、博士生导师、肝胆胰外科专家杨尹默介绍道，使用平板和笔记本二合一的电脑，内置的Windows平台可以跟医院的信息化系统对接，而且在查房时也非常方便。平板模式让移动中的大夫们可以直接用手指操作，调取病人的各种记录，包括直接用语音方式记录医嘱；回到办公室，再插上键盘，就可以完成更复杂的操作。过去查房，得推着有半人多高病历的小推车，还得手写记录，现在只需动动嘴，这可要省事多了。

杨大夫进一步指出：以高性能设备为支撑的信息化“非常有利于医院管理，有助于医疗安全；过去都是纸质的，速度很慢，反馈不够及时，可能会耽误急诊的病人或病情随时有变化的病人，多一小时知道结果，就能够多一小时处理”。

面对十大预测，厂商怎么看？

就在IDC公布十大预测的当天，戴尔、联想、惠普作为行业代表，也对这一预测表示赞同，并分享了自家在未来一年商用PC市场的战略部署。

戴尔林浩表示，2017年戴尔PC业务将更加看重出创新与均衡增长，围绕这个点，戴尔将着重做几件事，首先是更好的本地化，因为戴尔已经把中国看成是仅次于美国的第二大市场。其次，从整体市场规模来讲戴尔还有很大增长空间，从整个增长来讲，传统直销业务一直保持比较稳定的增长，相对比较薄弱在商用渠道，明年也会重点培育这一业务拓展。最后，戴尔看到中国的商用市场尽管规模很大，但不同领域中也存在很多个性化，戴尔要求自己的团队率先考虑如何跟本地领先企业进行配合，从而更好的服务于客户，PC毕竟是一个工具，真正到了用户端解决用户问题，还是有很多的开发商、集成商专门配合协同，才能够真正给用户带来便利和提升。

惠普周信宏表示，2017年HP的方向偏向于个性化。这个在商用比较偏向中小企业，新创型的产业为主。另外，惠普将着重在新的行业开发，比如加速器等等。另外，线上线下渠道整合，O2O等，也是惠普商用领域里面持续推进的。

联想王立平表示，联想主要认为未来产品设计的方向从解决客户痛点的角度出发。另外，联想很赞同做PC不能只看到PC本身，要看到解决方案，要解决商业问题。联想有第三方合作伙伴，以提供更丰富的解决方案。最后，我们明年还将聚焦2C，两个C看怎么做产品创新，营销创新，业务模式创新，给客户带来更大价值。

2016年，大数据、人工智能、云计算、移动互联、物联网等技术的不断发展和逐步落地，商用PC所提供的性能优势在新技术落地企业业务的过程中也越发明显，例如英特尔新一代酷睿处理器、博锐技术所带来的高计算能力与可管理性，更加符合当前企业发展的需要，进一步助力企业成长。